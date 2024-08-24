نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوة إسرائيلية تقتحم مدينة قلقيلية بحثًا عن مستوطنين اثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت مشاهد من اقتحام قوة إسرائيلية مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية بحثا عن مستوطنَين دخلا المدينة واختفيا فيها.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية أن مستوطنين اثنين دخلا مدينة قلقيلية لإصلاح سيارتهما واختفيا بالداخل، ما دفع قوات الأمن الإسرائيلية لاقتحام المدينة وتمشيطها بحثا عنهما.

وأفادت مصادر محلية من داخل مدينة قلقيلية باندلاع اشتباكات مسلحة بين القوة الإسرائيلية والشبان الفلسطينيين في المدينة.

ولفتت المصادر المحلية نفسها إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي غادرت مدينة قلقيلية دون العثور على المستوطنين، وما زالت عمليات البحث مستمرة عبر وسائل استخباراتية.

فيما أفادت مراسلة RT في وقت لاحق نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها إنه تم تخليص إسرائيليين اثنين بعد دخولها في وقت سابق لمدينة قلقيلية.