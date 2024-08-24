رئيس الأركان الأمريكي يقوم بجولة مفاجئة للشرق الأوسط تشمل مصر والأردن وإسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 أغسطس 2024 04:28 مساءً - بدأ رئيس أركان الجيش الأميركي تشارلز براون، اليوم السبت زيارة مفاجئة إلى الشرق الأوسط لبحث سبل منع تصعيد إقليمي على خلفية تهديدات إيران وحزب الله للانتقام لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي الكبير في حزب الله فؤاد شكر .

وقال براون لرويترز قبل وصوله إلى الأردن "سنناقش الخطوات التي يمكننا اتخاذها لمنع حدوث تصعيد أوسع نطاقا والتأكد من اتخاذ كافة الخطوات المناسبة لمنعه."

ووفقا لوساءل إعلام إسرائيلية، تعتقد إسرائيل والولايات المتحدة أن إيران وحزب الله قد أوقفا استعداداتهما لشن هجوم ضد إسرائيل خلال الأيام العشرة الماضية وسط مفاوضات حول صفقة لإطلاق سراح الرهائن وإشعال النار في غزة - لكن هذا قد يستأنف قريبًا إذا انهارت المحادثات.

ووصل براون إلى الأردن اليوم، وقال إنه سيزور أيضاً مصر وإسرائيل في الأيام المقبلة لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين الأمنيين في البلدين.

وتأتي الجولة في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مقابل وقف إطلاق النار في غزة، والذي يقول رئيس الأركان الأمريكي إنه سيساعد في تخفيف التوترات في الشرق الأوسط.