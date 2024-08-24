نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المتحدث باسم اليونيسف: قمنا بتخليص جزء كبير من التطعيمات ضد شلل الأطفال من غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المتحدث باسم اليونيسف، عن قيام القوات التابعة لهم بتخليص جزء كبير من التطعيمات ضد شلل الأطفال والتي دخلت بالفعل إلى قطاع غزة.

وأضاف المتحدث في تصريحات للقاهرة الإخبارية، أن الجانب الإسرائيلي لم يضمن لنا حتى الآن ممارسة أعمالنا في بيئة آمنة لتوصيل التطعيمات إلى المصابين

وتابع: "ما حدث في غزة لم يمر على أي بلد في العالم من كل النواحي الخسائر البشرية والمادية والطبية"