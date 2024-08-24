العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من ضباطه خلال معارك غزة

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من ضباطه خلال معارك غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 أغسطس 2024 08:18 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل 3 ضباط احتياطيين، يوم الجمعة في قطاع غزة، خلال المعارك المستمرة منذ عشرة أشهر.

وقال الجيش في بيان إن الضباط قتلوا في وسط غزة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وبهذا الإعلان، ترتفع حصيلة القتلى العسكريين الإسرائيليين في الحملة البرية التي تشنها إسرائيل في غزة منذ أكتوبر الماضي إلى 338.

من جهة أخرى، أفادت مصادر طبية، السبت، بأن قصفا إسرائيليا على وسط وجنوب قطاع غزة أدى لمقتل 37 مواطنا وإصابة العشرات.

وأضافت أن الطائرات الإسرائيلية قصفت عدة مناطق غرب وشرق ووسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مما أدى لمقتل 11 مواطنا.

كما انتشلت فرق الإنقاذ والدفاع المدني 3 قتلى في مدينة رفح.

وأوضحت أن العشرات من القتلى والجرحى ما زالوا تحت الأنقاض لم تستطع طواقم الإنقاذ الوصول لهم حتى اللحظة.

ووسط القطاع، قصفت الطائرات الإسرائيلية أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات، مما أدى لمقتل 3 مواطنين على الأقل وإصابة آخرين.

واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وأسفر عن مقتل 1199 شخصا، معظمهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.