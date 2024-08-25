العالم اليوم - مسؤول محلي: 5 قتلى مدنيين بقصف أوكراني على منطقة روسية

انتم الان تتابعون خبر مسؤول محلي: 5 قتلى مدنيين بقصف أوكراني على منطقة روسية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 أغسطس 2024 02:22 صباحاً - قال حاكم منطقة بيلغورود جنوب غربي روسيا، الأحد، إن 5 مدنيين لقوا حتفهم وأصيب 12 آخرون، في قصف أوكراني على بلدة راكيتنوي.

وأوضح الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف أن "القوات الأوكرانية هاجمت راكيتنوي في منطقة بيلغورود ليلا، مما أسفر عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين".

وتابع غلادكوف: "نتيجة القصف الأوكراني الذي وقع ليلا، تضررت 10 منازل وانقطع الغاز مؤقتا عن بلدات راكيتنوي وبوريسبيلي ونوفولينينسكوي".

ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق من النبأ من مصادر مستقلة، كما لم يصدرأي تعليق بعد من أوكرانيا.

وتنفي كل من روسيا وأوكرانيا استهداف المدنيين في الحرب، التي بدأت بغزو روسيا لجارتها الأصغر في فبراير 2022.

وباتت المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا مستهدفة بشكل متزايد، منذ بدأ الجيش الأوكراني هجومه غير المسبوق في 6 أغسطس في منطقة كورسك قرب بيلغورود.

وأعلنت موسكو في منتصف أغسطس عن إرسال قوات إضافية إلى منطقة بيلغورود، حيث فرِضت حال الطوارئ وأخلت 5 قرى على الحدود مع أوكرانيا اعتبارا من 19 أغسطس.