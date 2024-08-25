العالم اليوم - مقتل شخص بغارة إسرائيلية على سيارة جنوبي لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 أغسطس 2024 07:21 صباحاً - أفادت وسائل إعلام رسمية لبنانية ومصدر أمني، الأحد، بمقتل شخص في غارة جوية إسرائيلية على سيارة في بلدة الخيام بجنوب لبنان.

ويأتي الاستهداف في ظل ساعات متوترة للغاية تبادل فيها حزب الله وإسرائيل الهجمات.

وأعلن حزب الله اللبناني صباح الأحد، الانتهاء من "المرحلة الأولى" من هجماته على إسرائيل "بنجاح كامل"، وذلك في أعقاب شن الجيش الإسرائيلي هجوما واسعا في لبنان.

وقال الحزب في بيان إن المرحلة الأولى تشمل "استهداف الثكنات والمواقع الإسرائيلية تسهيلا لعبور المسيّرات الهجومية باتجاه ‏هدفها المنشود ‏في عمق الكيان، وقد عبرت المسيّرات كما هو مقرر".

وأضاف أن "عدد صواريخ الكاتيوشا التي أطلقت حتى الآن تجاوزت 320 صاروخا باتجاه مواقع العدو".

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عشرات عمليات الاعتراض لصواريخ عبرت من لبنان نحو إسرائيل، لكن القناة 12 الإسرائيلية أكدت اختراق عدد من المسيّرات القادمة من لبنان أنظمة الدفاع الإسرائيلية.