العالم اليوم - مؤشر من إسرائيل قد يجيب.. هل تندلع حرب شاملة؟

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 أغسطس 2024 08:18 صباحاً - تتصاعد حدة المخاوف من اتساع رقعة الحرب أكثر عقب تبادل الهجمات الذي شهدته جبهة لبنان بين إسرائيل وحزب الله فجر الأحد.
التصريحات الإسرائيلية عقب الهجوم جاءت في إطار التأكيد على أهمية تجنب التصعيد الإقليمي وعدم الرغبة في وقوع حرب شاملة.
حزب الله اللبناني أعلن صباح الأحد، الانتهاء من "المرحلة الأولى" من هجماته على إسرائيل "بنجاح كامل"، وذلك في أعقاب شن الجيش الإسرائيلي هجوما واسعا في لبنان.
وقال الحزب في بيان إن المرحلة الأولى تشمل "استهداف الثكنات والمواقع الإسرائيلية تسهيلا لعبور المسيّرات الهجومية باتجاه هدفها المنشود في عمق الكيان، وقد عبرت المسيّرات كما هو مقرر".
محرر الشؤون الإسرائيلية في "دوت الخليج" نضال كناعنة تحدث عن مؤشرات في الداخل الإسرائيلي قد تؤكد ما جاء في التصريحات الإسرائيلية قائلا:
- أعلن قبل قليل أن الوفد الإسرائيلي المفاوض سيتوجه للقاهرة رغم كل التوترات.
- هذا مؤشر ربما إلى أن الأمور من جهة إسرائيل قد تذهب إلى الهدوء، لا يوجد هنا خطر حرب شاملة على الأقل.
- إسرائيل سترسل رئيس الموساد والشاباك إلى القاهرة، وهذا لم يكن ليحدث لو أن إسرائيل تتوقع حربا شاملا.
- اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية في إسرائيل استمر لنحو ساعة ونصف، لم يكن مطولا كما عهدنا في السباق.
- اتخاذ القرار بهذه الهجمة كان من نصيب نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان.
- المشاورات كانت أمنية بامتياز بعيدا عن وزراء المجلس الأمني المصغر.
- هناك ادعاءات من حزب الله بالوصول إلى أهداف في وسط البلاد، لكن من غير الواضح حتى اللحظة ما هي هذه الأهداف.
- حالة الطوارئ تستمر، كل الحياة العامة في إسرائيل باتت شبه معطلة.
- الضربة الأخيرة ليست استباقية بالمعنى الكلاسيكي للكلمة وإنما إسرائيل نفذت ما كانت تتوعد به من أنها إذا رأت الصواريخ على المنصات فلن يكون لديها خيار سوى ضربها.
- إسرائيل الآن بانتظار كيف سيتصرف حزب الله، هل سيستمر بالضربات، التقديرات تقول إن إسرائيل بانتظار بضعة أيام من المواجهات الحاسمة على طرفي الحدود.
- إسرائيل تقول إنها عبر هذه الضربة الاستباقية منعت وقوع حرب شاملة في المنطقة.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر مؤشر من إسرائيل قد يجيب.. هل تندلع حرب شاملة؟ .. في رعاية الله وحفظة