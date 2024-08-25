العالم اليوم - أفيخاي أدرعي: سنواصل توجيه الضربات لحزب الله واغتيال قياداته

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 أغسطس 2024 10:25 صباحاً - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الأحد، إن إسرائيل ستواصل سياسة اغتيال قادة حزب الله، وتوجيه الضربات له بهدف إبعاده عن الحدود وضمان عودة سكان الشمال الإسرائيلي للمناطق التي كانوا فيها.