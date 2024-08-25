العالم اليوم - "STC" السعودية تقر توزيعات مالية عن كل ربع لمدة ثلاث سنوات

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 أغسطس 2024 10:25 صباحاً - أعلنت شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي)، الأحد، أنها أقرت توزيعات مالية قدرها 0.55 ريال (14.66 سنت) للسهم الواحد عن كل ربع سنة للثلاث سنوات القادمة بدءا من الربع الرابع من 2024 وحتى الربع الثالث من 2027.

وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إن هذه السياسة سيتم عرضها خلال اجتماع الجمعية العامة القادم لاعتمادها. وأشار البيان إلى أن الشركة قد تنظر "في دفع توزيعات إضافية بعد تقييم الوضع المالي والتوقعات المستقبلية والاستثمارات الاستراتيجية والمتطلبات الرأسمالية للشركة".

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