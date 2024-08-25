العالم اليوم - السيسي وبراون يناقشان التطورات الجارية في الشرق الأوسط

انتم الان تتابعون خبر السيسي وبراون يناقشان التطورات الجارية في الشرق الأوسط من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 أغسطس 2024 01:25 مساءً - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الوضع الإقليمي الراهن يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة، لوقف حالة التصعيد التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل، محذراً في هذا الصدد من مخاطر فتح جبهة جديدة في لبنان.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية تشارلز براون والوفد المرافق له.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إلى أن اللقاء ركز على التطورات الجارية في الشرق الأوسط.

وشدد الرئيس المصري على ضرورة التجاوب مع الجهود المشتركة، المصرية الأميركية القطرية، الرامية للتوصل لاتفاق لوقف الحرب بقطاع غزة بشكل فوري، وتبادل الأسرى والمحتجزين، بما يسمح بتعزيز مسار التهدئة والاستقرار بالمنطقة.

ونوه السسيي في هذا السياق إلى صعوبة الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق بالقطاع، وما تفرضه من ضرورة وقف الحرب فوراً، لإيصال ما تحتاجه غزة من كميات هائلة من المساعدات الإغاثية والصحية.

كما أكد ضرورة تضافر الجهود الدولية نحو إطلاق مسار سياسي شامل، يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في إطار حل الدولتين، كأساس للاستقرار الإقليمي المستدام.