العالم اليوم - واشنطن رغم فشل مفاوضات غزة: لا زلنا نعمل للتوصل إلى اتفاق

انتم الان تتابعون خبر واشنطن رغم فشل مفاوضات غزة: لا زلنا نعمل للتوصل إلى اتفاق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 أغسطس 2024 12:24 صباحاً - قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، الأحد، إن الولايات المتحدة لا تزال تبذل جهودا في القاهرة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى حرب أوسع نطاقا.

وقال سوليفان أيضا في مؤتمر صحفي، إن إدارة بايدن على اتصال مستمر مع إسرائيل بشأن الوضع الحالي مع حزب الله اللبناني.

وتأتي تصريحات المسؤول الأميركي بعدما قال مصدران أمنيان مصريان، الأحد، إن المحادثات التي جرت بشأن غزة في القاهرة انتهت من دون التوصل إلى اتفاق، وإن وفدي إسرائيل وحماس غادرا العاصمة المصرية.

وأوضح المصدران، وفق "رويترز"، أن إسرائيل وحماس لم توافقا على العديد من الحلول التي قدمها الوسطاء، وهم مصر وقطر والولايات المتحدة.

وفشلت جولات مفاوضات سابقة عدة في إنهاء الحرب في غزة، التي تقترب من إتمام عام وقتل خلالها أكثر من 40 ألف فلسطيني وفق مصادر طبية في القطاع.