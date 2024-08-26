العالم اليوم - الذهب يرتفع مع دعم الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 أغسطس 2024 04:25 صباحاً - ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين المبكرة، ليواصل المكاسب من الجلسة السابقة بعد أن عززت تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

تحديث الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2516.09 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0027 بتوقيت غرينتش .

كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2551.30 دولار.

وحوم الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في ثمانية أشهر تقريبا، مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات.

كان رئيس البنك المركزي الأميركي باول قال الجمعة إنه يدعم خفض أسعار الفائدة. وأضاف أن "الوقت قد حان" ليخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة وسط تزايد المخاطر على سوق العمل حتى مع اقتراب التضخم من هدف البنك المركزي الأميركي البالغ اثنين بالمئة.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتداولون خفض أسعار الفائدة بنسبة 64 بالمئة بواقع 25 نقطة أساس الشهر المقبل في حين يتوقع 36 بالمئة خفضا أكبر يصل إلى 50 نقطة أساس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 29.90 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند962.65 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 959.43 دولار.