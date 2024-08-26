نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - أسباب إبقاء البنك المركزي الصيني على سعر الفائدة دون تغيير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبقى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) على سعر فائدة القروض لأجل عام واحد دون تغيير عند 2.3% بعد خفض سابق في يوليو، وذلك لعدة أسباب استراتيجية تتعلق بإدارة الاقتصاد الصيني في ظل ظروف مالية معقدة. فيما يلي نستعرض بعض الأسباب الرئيسية لهذا القرار:

الحفاظ على استقرار السيولة:

سحب البنك المركزي الصيني صافي 101 مليار يوان من النظام المصرفي، وهو ما يعكس رغبته في الحفاظ على توازن السيولة ومنع حدوث وفرة زائدة في السيولة. هذه الخطوة تهدف إلى كبح جماح صعود السندات وضبط إيقاع السوق المالية، ما يظهر نهجًا حذرًا من قبل البنك المركزي في إدارة الاقتصاد.

إدارة المخاطر في سوق السندات:

جاء قرار إبقاء سعر الفائدة دون تغيير في إطار الجهود المبذولة للحد من المخاطر المالية، خاصة في سوق السندات الحكومية. قامت الصين بإجراء اختبارات الضغط مع المؤسسات المالية للتأكد من قدرتها على التعامل مع التقلبات المحتملة في السوق، وهو ما يعزز الحاجة إلى تحكم أكبر في السيولة والأسعار.

التعامل مع فتور الطلب على القروض:

مع انخفاض الطلب على القروض المصرفية، فضل البنك المركزي عدم زيادة التحفيز النقدي عن طريق خفض أسعار الفائدة بشكل إضافي، مما قد يؤدي إلى تفاقم المخاطر المالية. بدلًا من ذلك، يركز البنك على دعم السيولة من خلال عمليات إعادة الشراء العكسي والحفاظ على استقرار الفائدة الحالية.

توقعات التيسير النقدي في المستقبل:

على الرغم من عدم اتخاذ خطوات فورية لخفض الفائدة، يظل هناك احتمال لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، خاصة مع توقعات بتخفيضات إضافية في نسب الاحتياطي الإلزامي لدعم احتياجات السيولة المتزايدة. هذا يشير إلى أن البنك المركزي قد يدرس إجراءات إضافية في حال تطلبت الظروف الاقتصادية ذلك.