نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - النيران لا تزال مشتعلة في السفينة "سونيون" اليونانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر "أسبيدس" عبر منشور على منصة إكس، اليوم الاثنين، أن النيران لا تزال مشتعلة في السفينة "سونيون"، التي ترفع العلم اليوناني، منذ تعرضها لهجوم من قبل جماعة الحوثي اليمنية في 23 أغسطس.

وأكدت البعثة أن السفينة لا تزال راسية في موقعها في المياه الدولية، دون ظهور أي علامات على حدوث تسرب نفطي منها.

ماذا قالت وكالة "يو كاي أم تي أو"؟

وفي السياق نفسه، أفادت وكالة "يو كاي أم تي أو" التي تديرها القوات البحرية البريطانية، بأن ثلاث مقذوفات أصابت ناقلة النفط "سونيون" يوم الأربعاء الماضي قبالة سواحل مدينة الحُديدة في غرب اليمن، مما أدى إلى اندلاع حريق على متن السفينة وتعطل محركها. وقد أشار الحوثيون المدعومون من إيران إلى أنهم استهدفوا السفينة باستخدام مسيّرات وصواريخ.

مخاطر بيئية كبيرة محتملة

من جانبه، حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، من المخاطر البيئية الكبيرة التي قد تنجم عن استمرار هذه الهجمات، مشيرًا إلى أن "سونيون" التي تحمل 150 ألف طن من النفط الخام، تشكل الآن تهديدًا بيئيًا وملاحيًا خطيرًا في البحر الأحمر. وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي على أهمية الحذر في المنطقة والامتناع عن أي تصرفات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع.