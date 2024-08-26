نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الإيرانية في تعليقها على هجوم حزب الله: إسرائيل لم تتمكن من توقع زمان ومكان الهجوم المحدود والمدروس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ‏المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في تعليقه على هجوم حزب الله، إن إسرائيل لم تتمكن من توقع زمان ومكان الهجوم المحدود والمدروس.

وأعلن حزب الله أنه أطلق 320 صاروخا في المرحلة الأولى للهجوم تسهيلا لعبور المسيرات الهجومية باتجاه ‏هدفها، مستهدفا 11 موقعا وثكنة إسرائيلية، مؤكدا أن مسيراته عبرت كما هو مقرر.‏

وفي وقت لاحق، نفى "حزب الله" في بيان له الادعاءات الإسرائيلية بإحباط عملياته العسكرية، مؤكدا أنها تتنافى مع وقائع الميدان.