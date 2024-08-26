نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة بحرية: النيران لا تزال مشتعلة في السفينة "سونيون" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر "أسبيدس"، في منشور على منصة إكس اليوم الاثنين، إن النيران لا تزال مشتعلة في السفينة "سونيون"، التي ترفع العلم اليوناني، منذ 23 أغسطس بعد هجوم لجماعة الحوثي اليمنية.

وقال بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر إن السفينة سونيون لا تزال راسية في نفس النقطة في المياه الدولية.

وأوضحت البعثة أنه لا توجد مؤشرات واضحة على حدوث تسرب نفطي من السفينة سونيون.

وكانت 3 مقذوفات أصبت يوم الأربعاء الماضي ناقلة النفط "سونيون" قبالة سواحل مدينة الحُديدة في غرب اليمن، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها وفقدان قوة المحرّك، حسب وكالة "يو كاي أم تي أو" التي تديرها القوات البحرية البريطانية.

وقال الحوثيون المدعومون من إيران إنهم استهدفوا السفينة بمسيّرات وصواريخ.

وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان السبت، من أن "هجمات الحوثيين المستمرة تهدد بتسرب مليون برميل من النفط في البحر الأحمر، وهي كمية أكبر بأربعة أضعاف من كارثة إكسون فالديز" عام 1989 والتي تشكل واحدة من أكبر الكوارث البيئية في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال ميلر "بينما تم إجلاء الطاقم، يبدو أن الحوثيين مصممون على إغراق السفينة وحمولتها في البحر".

وأشارت المهمة الأوروبية إلى أن السفينة سونيون "التي تحمل 150 ألف طن من النفط الخام، تشكل الآن خطرا ملاحيا وبيئيا"، مؤكدة "ضرورة أن يتوخى الجميع في المنطقة الحذر والامتناع عن أي أفعال من شأنها أن تؤدي إلى تدهور الوضع الحالي".

و "سونيون" هي ثالث سفينة مملوكة لشركة "دلتا تانكرز" تتعرض لهجوم في البحر الأحمر هذا الشهر، بعد سفينتَي "دلتا بلو" و"دلتا أتلانتيكا"، وفقا لبيانات الشحن.