نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 39 قتيلا بهجمات "منسّقة" في جنوب غرب باكستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتفع عدد القتلى جراء الهجوم الذي شنه مسلحون في جنوب غربي باكستان، خلال الليل، إلى 39 قتيلا، وفق ما أعلن مسؤول حكومي الاثنين.

وأفاد الناطق باسم حكومة بلوشستان الإقليمية شاهد ريند فرانس برس "تأكّدنا من مقتل 39 شخصا في عدة هجمات منسّقة نفذها إرهابيو جيش تحرير البلوش".وكانت تقارير باكستانية أفادت في وقت سابق بمقتل 23 شخصا على الأقل بهجمات نفذها مسلحون في جنوب غربي باكستان اليوم الاثنين.فقد قال مسؤولون حكوميون باكستانيون إن المسلحين قتلوا 22 شخصا غربي البلاد، اليوم الاثنين، بعدما أجبروهم على الترجّل من مركبات وتحققوا من عرقياتهم، حسب ما ذكرت فرانس برس.

غير أن الاسوشيتد برس ورويترز نقلتا عن مسؤولون حكوميين أن المسلحين قتلوا 23 راكبا بالهجوم المسلح.

وقال المسؤول الرفيع في منطقة موسى خيل في بلوشستان نجيب الله كاكار لفرانس برس "قُتل 22 شخصا على الأقل وجرح 5 عندما أوقف مسلّحون عدة حافلات وشاحنات كبيرة وصغيرة على الطريق السريع الرابط بين البنجاب وبلوشستان".

وأضاف كاكار أن "من بين القتلى 19 بنجابيا و3 بلوش. معظمهم عمال بنجابيون".