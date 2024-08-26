العالم اليوم - بلومبرغ: بتروناس تقاضي جنوب السودان بسبب أصول محلية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 أغسطس 2024 02:19 مساءً - ذكرت وكالة بلومبرغ، الاثنين، أن وحدة تابعة لشركة الطاقة الماليزية العملاقة المملوكة للدولة بتروناس رفعت دعوى قضائية على جنوب السودان تتهمه بعرقلة بيع أصول محلية بقيمة 1.25 مليار دولار والاستيلاء على النشاط التجاري للشركة في الدولة.

ووفقا للموقع الإلكتروني للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، سجلت شركة بتروناس الدولية دعوى ضد جمهورية جنوب السودان في 23 أغسطس.

وسيطرت شركة النيل للبترول التي تديرها الدولة في جنوب السودان على حقل نفط محلي تابع لبتروناس وأصول للشركة الماليزية أيضا في وقت سابق من الشهر، وقالت إنها تسعى إلى جذب شركاء دوليين لدعم العمليات مع زيادة الإنتاج.

وكانت بتروناس أعلنت في الثامن من أغسطس أنها ستتخارج من جنوب السودان بعد إدارة عمليات في البلاد لنحو ثلاثة عقود.

ولم ترد بتروناس ولا مسؤولون بوزارة النفط في جنوب السودان بعد على طلب من رويترز للتعليق.