العالم اليوم - رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن اكتمال بناء سد النهضة

انتم الان تتابعون خبر رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن اكتمال بناء سد النهضة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 أغسطس 2024 02:19 مساءً - أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، يوم الاثنين، اكتمال بناء سد النهضة على النيل الأزرق رغم التحديات التي واجهت البلاد.

وفي مقابلة بالتلفزيون المحلي من موقع سد النهضة الواقع في اقليم بني شنقول، قال آبي احمد "يمكننا الإعلان عن اكتمال سد النهضة 100% بحلول ديسمبر المقبل"، واصفا ذلك بالإنجاز التاريخي والذي يمثل نموذجا للعالم وأفريقيا

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي أن نسبة إجمالي المياه المحتجزة في بحيرة السد بلغت 62.5 مليار متر مكعب ومن المتوقع أن تبلغ المياه المحتجزة في بحيرة سد النهضة حتى ديسمبر المقبل ما بين 70 إلى 71 مليار متر مكعب من إجمالي السعة الكلية للسد 74 مليار متر مكعب.

وأوضح أنه سيتم تشغيل 3 توربينات أخرى في ديسمبر المقبل ليبلغ اجمالي التوربينات 7 توربينات، فضلا عن القيام بحجز 900 مليون متر مكعب يوميا منذ الأسبوع الماضي.

وقلل آبي أحمد من مخاوف التمويل، مشيرا ان بلاده تجاوزت مثل هذه التحديات،

واختتم حديثة بحجم المساحة التي تغطيها المياه بـ 210 كيلومترات، فيما وصل عمق المياه 130 مترًا،

وكان رئيس لجنة التفاوض الاثيوبية سليشي بقلي قد أشار على حسابه عبر منصة اكس انتهاء بلاده من بناء السد الخرساني، باستثناء اللمسات النهائية لأعمال التشطيب، وأنه تم شغيل توربينتين بقدرة 400 ميغاوات لكل منهما، مؤكدا على مواصلة العمل لتحقيق قدرة إجمالية تبلغ 5150 ميغاوات مما يجعلها أكبر محطة مائية في أفريقيا.

يأتي هذا الإعلان الاثيوبي دون الوصول لاي اتفاق مع مصر والسودان بعد أن انتهت آخر مفاوضات في اديس ابابا في ديسمبر الماضي