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أحمد جودة - القاهرة - كارثة إنسانية في السودان: انهيار سد أربعات يتسبب في مقتل وفقدان العشرات

كارثة إنسانية في السودان: انهيار سد أربعات يتسبب في مقتل وفقدان العشرات.. شهد السودان كارثة إنسانية جديدة بعد انهيار سد أربعات في ولاية البحر الأحمر، الذي يبعد نحو 20 كيلومترًا عن مدينة بورتسودان. وقد أدى هذا الانهيار إلى مصرع عشرات الأشخاص وفقدان مئات آخرين، جراء السيول الناتجة عن انهيار السد، وذلك في ظل الحرب المستمرة في البلاد منذ أبريل 2023.

التداعيات المدمرة لانهيار السد

وأفادت هيئة المياه في ولاية البحر الأحمر بأن السيول الجارفة التي أعقبت انهيار السد حملت كميات هائلة من الطمي، واجتاحت القرى المحيطة، مما أدى إلى تدميرها بالكامل وتحويلها إلى أراضٍ مغطاة بالطمي. وتواجه السلطات تحديات كبيرة في الوصول إلى الناجين الذين لجأوا إلى قمم الجبال، حسب مصادر صحفية سودانية.

أهمية سد أربعات في بورتسودان

سد أربعات، الذي أنشئ عام 2003 في عهد الرئيس عمر البشير، يعد من المصادر الرئيسية لتغذية مدينة بورتسودان بالمياه. وتبلغ سعة بحيرة السد 25 مليون متر مكعب، ويهدف إلى احتجاز مياه الأمطار لاستخدامها في المواسم الجافة.

موجة سيول عارمة تضرب القرى

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو تظهر السيول وهي تجتاح القرى القريبة من السد، مما أدى إلى غرق العشرات من الأشخاص ومحاصرة آخرين يواجهون خطر الموت بسبب الظروف المحيطة.

حصيلة الضحايا وتأثير الأمطار الغزيرة

وفقًا للتقارير الأولية التي أوردتها صحيفة "التغيير" السودانية، لقي ما لا يقل عن 60 شخصًا حتفهم بسبب السيول، التي جرفت معها السيارات والممتلكات، في الوقت الذي تشهد فيه ولاية البحر الأحمر أمطارًا غزيرة منذ عدة أيام.

الأمم المتحدة: الآلاف متأثرون بالأمطار والفيضانات

تزامن انهيار سد أربعات مع إعلان مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) أن نحو 317 ألف شخص تأثروا بالأمطار الغزيرة والفيضانات عبر 16 ولاية في السودان منذ بداية موسم الأمطار، فيما نزح نحو 118 ألف شخص. ولا تزال السلطات والشركاء الإنسانيون يعملون على تقييم الأضرار وتأثيرها على المجتمعات المتضررة.