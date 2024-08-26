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أحمد جودة - القاهرة - إسرائيل تتسلم شحنة جديدة من الأسلحة الأمريكية ضمن الجسر الجوي

إسرائيل تتسلم شحنة جديدة من الأسلحة الأمريكية ضمن الجسر الجوي.. أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن وصول الطائرة رقم 500 في إطار عملية الجسر الجوي الأمريكي لدعم إسرائيل. وتضمنت الشحنة الجديدة أسلحة وذخائر لتعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية.

تفاصيل الشحنة الأمريكية

ووفقًا لما أعلنته وزارة الدفاع الإسرائيلية، حملت الطائرة الأمريكية أسلحة وذخائر جديدة. وأفادت الوزارة بأن إسرائيل تسلمت أكثر من 50 ألف طن من الأسلحة والصواريخ والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى 107 شحنات بحرية من الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

الأوضاع في غزة: نداءات لتحقيق دولي ومخاوف من توسع الحرب

وفي سياق آخر، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في الهجمات الإسرائيلية على الكوادر الطبية في غزة. وذكرت المنظمة أن احتجاز الكوادر الطبية واستهداف المستشفيات يسهم في تدهور الرعاية الصحية في القطاع.

الجهود الدولية لوقف إطلاق النار

وأكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة تواصل جهودها في القاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. وأعرب عن قلق واشنطن من احتمال توسع الصراع في الشرق الأوسط.

تدريبات عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان

وفي الوقت نفسه، أجرى الجيش الإسرائيلي تدريبات عسكرية اليوم بالقرب من حدود لبنان، مما يزيد من التوترات الإقليمية في ظل التصاعد المستمر للأزمة.