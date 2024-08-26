نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرلمان العربي يعزي شعب السودان في ضحايا انهيار سد "أربعات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب البرلمان العربي عن تضامنه التام مع الشعب السوداني العزيز نتيجة الحادث الكبير الذي لحق به جراء انهيار سد "أربعات" في ولاية البحر الأحمر، والذي أحدث فيضانات جرفت قرى وقتلت العشرات فضلًا عن العالقين فوق قمم الجبال.

ودعا البرلمان العربي إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم لمعاونة السلطات المحلية في التعامل مع هذه الكارثة الإنسانية، والعمل بشكل عاجل من أجل إجلاء العالقين إلى مناطق آمنة ومأهولة بالاحتياجات الأساسية.

وأعرب البرلمان العربي عن خالص تعازيه لشعب السودان الشقيق في ضحايا هذا الحادث الأليم، معربًا عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لكافة للمصابين.