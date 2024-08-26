رئيس الأركان الإسرائيلي: حزب الله لديه قدرات ومهمتنا لم تكتمل بعد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 06:43 مساءً - قال رئيس الأركان الإسرائيلي، اليوم الاثنينن ان جماعة حزب الله اللبنانية لديها قدرات ومهمتنا لم تكتمل بعد، قائلا: مصممون على مواصلة إلحاق الضرر بحزب الله والقضاء على قياداته.

قال رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي الفريق أول هرتسي هاليفي إن الاحتلال الاسرائيلي يعمل على إعادة النازحين من شمال إسرائيل إلى منازلهم "بأسرع وقت ممكن"، في ظل الهجمات اليومية التي يشنها حزب الله.

وقال هاليفي في بيان مصور من شمال إسرائيل: "لقد انتهيت للتو من زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي في القيادة الشمالية، ونحن نعزز التعاون العملياتي في مواجهة التحديات والتهديدات في الشرق الأوسط".

الولايات المتحدة حليف قوي

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وزعم : "إسرائيل قوية وتدافع عن نفسها بمفردها، ولكن من الجيد دائمًا أن يكون لدينا حليف قوي إلى جانبنا، يتقاسم القيم والمصالح المشتركة معنا".

وقال هاليفي: "قبل حوالي شهر، قمنا بتصفية القائد العسكري الأقدم في حزب الله، فؤاد شكر محسن، بعد أن قتل حزب الله 12 طفلاً في مجدل شمس".

وأضاف: "أمس، في إجراء استباقي، منعنا حزب الله من محاولة أخرى لإلحاق الأذى بمواطني دولة إسرائيل، في الشمال والوسط [من البلاد]. "إن الغالبية العظمى من الأهداف التي دمرناها أمس كانت موجهة نحو شمال البلاد"، كما يقول هاليفي.

ويقول هاليفي إن جيش الدفاع الإسرائيلي "عازم بشدة على مواصلة إلحاق الأذى بحزب الله، والقضاء على المزيد والمزيد من القادة، وحرمانه من الأصول والقدرات. نحن لن نتوقف".

ويقول: "حزب الله لديه المزيد من القدرات والعمل لم يكتمل بعد. مهمتنا واضحة، وهي إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان، وجيش الدفاع الإسرائيلي يعمل على تحقيق هذه الغاية على مدار الساعة".

ويضيف هاليفي: "نحن عازمون على إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان في أسرع وقت ممكن".