نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوكرانيا تجلي قسرًا المدنيين من 30 قرية وبلدة في دونيتسك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الإدارة العسكرية في دونيتسك المعين من قبل أوكرانيا فاديم فلاشكين أن كييف توسع منطقة الإجلاء القسري لتشمل 30 قرية وبلدة في المناطق التي تسيطر عليها في الجمهورية.

وقال فلاشكين: "نقوم بتوسيع منطقة الإجلاء القسري. وبسبب تدهور الوضع الأمني، قررنا اليوم في اجتماع للجنة الإقليمية البدء في الإجلاء القسري للأطفال مع والديهم، أو الأشخاص الذين يحلون محلهم، أو غيرهم من الممثلين القانونيين".

وأشار إلى أن هذا الإجراء سيشمل سكان البلدات والقرى المحيطة بكوستيانتينيفكا وسيليدوفسكايا الإقليمية، بما في ذلك كوستيانتينيفكا.

ودعت إيرينا فيريششوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني في وقت سابق من الشهر الحالي سكان مدن كراسنوارميسك (الاسم الأوكراني بوكروفسك) ودميتروف (الاسم الأوكراني ميرنوغراد) وسيليدوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية (التي تقع تحت سيطرة قوات كييف في جمهورية دونيتسك) إلى إخلائها، بسبب اقتراب خط الجبهة من تلك المدن.

وقبل ذلك، صرح رئيس الإدارة العسكرية لمدينة بوكروفسك، سيرغي دوبرياك، بأن الجيش الروسي اقترب كثيرا من المدينة، ودعا أيضا السكان إلى الجلاء عنها.