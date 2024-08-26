نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعاون عسكري بين المغرب وإثيوبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع في المغرب الماريشال برهانو غولا جيلالشا رئيس الأركان العامة لقوات الدفاع الإثيوبية الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه بعد استعراض وضعية التعاون الثنائي في مجال الدفاع وإمكانيات تعزيزه، أعرب المسؤولان خلال هذا اللقاء عن ارتياحهما للمستوى المتميز الذي بلغته علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، معبرين عن تطلعهما ورغبتهما المشتركة في تقوية هذه العلاقات النموذجية مستقبلا.

وفي اليوم نفسه وبتعليمات من الملك محمد السادس القائد الأعلى رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية الماريشال برهانو غولا جيلالشا، رئيس الأركان العامة لقوات الدفاع الإثيوبية.

وأبرز المصدر ذاته أنه خلال جلسة العمل التي جرت بحضور الوفدين تباحث رئيسا الوفدين بشأن مختلف جوانب التعاون، مشيدين بالمستوى الذي بلغته العلاقات بين الجيشين.

كما ناقش المسؤولان سبل تعزيز هذا التعاون وتوسيعه ليشمل مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك.

وتشهد العلاقات الثنائية بين المغرب وإثيوبيا والتي عرفت دينامية جديدة منذ الزيارة التاريخية للعاهل المغربي إلى أديس أبابا في سنة 2016، تطورا نحو شراكة استراتيجية تروم لتقوية الأهداف المشتركة للبلدين مع الإسهام بشكل فاعل في تنمية واستقرار القارة الإفريقية.