نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل..أحزمة نارية وانفجارات عنيفة تهز مدينة غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل RT في قطاع غزة مساء اليوم الاثنين، بسماع دوي سلسلة انفجارات عنيفة عزت المناطق الجنوبية لمدينة غزة.

وأشار المراسل إلى أن الغارات العنيفة عادت إلى المدينة بشكل أكبر من المعتاد، لافتًا إلى تحليق مُكثف للطيران المسير من طراز "كواد كوبتر" في أجواء المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن "طيران الاحتلال شن سلسلة غارات على منطقة شارع 8 جنوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة قبل قليل".