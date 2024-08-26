مدير الحملة الانتخابية لتبون: كل الالتزامات التي تعهد بها في عهدته الأولى تم تجسيدها

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أحمد جودة - القاهرة - أكد إبراهيم مراد مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون أن كل الالتزامات التي تعهد بها المترشح المذكور في العهدة الأولى تم تجسيدها على أرض الواقع.

وخلال نزوله ضيفا على قناة "النهار" في برنامج "عين على الرئاسيات" يوم الاثنين، أوضح مراد أن الالتزامات الـ 54 التي تعهّد بها المترشح تبون أمام الجزائريين كانت التزامات واقعية ومنبثقة من الواقع الذي كان يعيشه المواطن آنذاك.

وأضاف أنه من خلال ما قدمه في العهدة الأولى ورغم الظروف الصعبة والممارسات، عرف المترشح الحر عبد المجيد تبون كيف يوصل الرسالة.

وتابع المتحدث ذاته أنه كانت هناك عدة إنجازات خلال العهدة الرئاسية الأولى وشملت كل المجالات ومن أبرزها الجانب السياسي الذي تمت فيه إعادة النظر في المنظومة القانونية بدءا من الدستور وجعله يتماشى مع طموحات الجزائريين.

وأوضح مدير الحملة الانتخابية أن تبون أخذ بعين الاعتبار كل احتياجات المواطن وجعله محور كل اهتماماته كما اتخذ إجراءات لصالح العديد من الفئات في المجتمع.