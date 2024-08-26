شهداء ومصابون بقصف للاحتلال على غزة

شهداء ومصابون بقصف للاحتلال على غزةاُستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في غارات جديدة شنها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية، نقل 3 شهداء وعدد من المصابين بعد استهداف صاروخي إسرائيلي لبسطة مواد غذائية في شارع الهوجا بمخيم جباليا شمالي القطاع، إلى مستشفى كمال عدوان في المخيم.

كما تحدثت مصادر محلية عن استشهاد 4 أشخاص في غارة إسرائيلية على مركبة غربي خان يونس، بعد وقت قصير من وصول 4 شهداء آخرين وعدد من الجرحى إلى مستشفى الكويت الميداني جراء قصف الاحتلال في شارع النصر بمنطقة المواصي غرب رفح.

واستشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي على منطقة مواصي القرارة شمال غرب خان يونس، بحسب ما أوردته مصادر طبية.

كما أغار الاحتلال على محيط مستشفى ناصر وقرب دوار أبو حميد في خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة مواطنين اثنين على الأقل.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرتين ضد عائلات فلسطينية في قطاع غزة، خلفتا 33 شهيدا و66 جريحا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 40 ألفا و435 شهيدا، و93 ألفا و534 مصابا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.