نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: سأصر على أن تنفق كل دولة في "الناتو" 3% على الأقل من ناتجها المحلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الاثنين، أن دول حلف الناتو أنفقت لسنوات أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي على جيوشها، الأمر الذي انعكس سلبا على القوات الأمريكية.

وقال ترامب: "لسنوات أنفقت دول حلف شمال الأطلسي أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي على جيوشها، ما ترك قواتنا في حالة إرهاق، كنا نعوض هذا الفرق للتعويض عن العجز والمساعدة في ردع التهديدات".

وأضاف المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية: "سأصر على أن كل دولة عضو في حلف شمال الأطلسي يجب أن تنفق 3% على الأقل، ألقيت نظرة على أرقامهم، فإنها بدأت تتضاءل بسبب كل الأموال التي ينفقونها في أوكرانيا".

يذكر أن دول "الناتو" أكدت في يوليو الماضي، في البيان الختامي للقمة التي عقدت بالولايات المتحدة التزامها بإنفاق دفاعي عند مستوى لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أشارت إلى أن "الإنفاق يزيد في بعض الحالات عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي كضرورة لسد الفجوات".

والجدير ذكره أن من المتوقع أن تحقق 23 دولة فقط من بين الدول الأعضاء في "الناتو" البالغ عددها 32 دولة هدف الإنفاق العسكري بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

وكانت روسيا قد أرسلت بوقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.