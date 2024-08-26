العالم اليوم - الإمارات تطلب من فرنسا تقديم الخدمات القنصلية لمؤسس "تلغرام"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 أغسطس 2024 10:22 مساءً - طلبت دولة الإمارات من فرنسا تقديم كافة الخدمات القنصلية لمؤسس تطبيق "تلغرام" بافيل دوروف، الذي ألقي القبض عليه في فرنسا قبل يومين.

وأفادت الدولة أنها "تتابع عن كثب قضية المواطن الإماراتي بافيل دوروف، الذي ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه في مطار بورجيه"، في باريس.

وحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن الدولة "تقدمت بطلب للحكومة الفرنسية لتقديم كافة الخدمات القنصلية له بشكل عاجل".

وأضافت الوكالة: "أشارت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إلى أن رعاية المواطنين وحفظ مصالحهم ومتابعة شؤونهم وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم أولوية قصوى لدى دولة الإمارات".