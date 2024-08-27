العالم اليوم - يوفنتوس يحقق فوزه الثاني ويتصدر الدوري الإيطالي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 12:24 صباحاً - سجل دوسان فلاهوفيتش ثنائية قاد بها يوفنتوس للفوز 3-صفر على مضيفه فيرونا، الإثنين، في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، ليصعد فريق المدرب تياغو موتا بذلك إلى صدارة ترتيب المسابقة.

وواصل يوفنتوس بذلك انطلاقته القوية تحت قيادة موتا، إذ استهل الفريق مشواره في الموسم بالفوز على كومو الصاعد حديثا للدرجة الأولى.

وأصبح "السيدة العجوز" الفريق الوحيد الذي حقق الفوز في مباراتيه الأوليين في الدوري هذا الموسم، لينفرد بالصدارة برصيد 6 نقاط.

وكان يوفنتوس قد أخفق في تحقيق أي فوز خلال آخر 8 مباريات خارج ملعبه في الدوري.

وافتتح المهاجم الصربي فلاهوفيتش التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 28 عندما سدد كرة زاحفة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك، ليكون الهدف الأول له في الدوري منذ 19 أبريل.

وأضاف المدافع نيكولو سافونا الهدف الثاني للفريق بضربة رأس، أسكن بها الكرة في الزاوية البعيدة من المرمى، مستفيدا من تمريرة صامويل مبانغولا.

وبذلك سجل سافونا (21 عاما)، الصاعد من فريق الصف الثاني في يوفنتوس، بأول مشاركة له في التشكيل الأساسي للفريق الأول.

بعدها أضاف فلاهوفيتش الهدف الثاني له والثالث للفريق من ركلة جزاء في الشوط الثاني، احتسبها الحكم بداعي تعرض مبانغولا لعرقلة.

وحقق يوفنتوس الفوز في أول مباراتين له بالموسم في الدوري للمرة الأولى منذ موسم 2019-2020.