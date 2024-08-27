العالم اليوم - السعودية تدين تصريح بن غفير بشأن إقامة كنيس في المسجد الأقصى

انتم الان تتابعون خبر السعودية تدين تصريح بن غفير بشأن إقامة كنيس في المسجد الأقصى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 02:18 صباحاً - دانت السعودية تصريح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، دعا فيه لإقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى.

وحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية، أكدت المملكة رفضها القاطع لهذه التصريحات المتطرفة والتحريضية، ورفضها الاستفزازات المتواصلة لمشاعر المسلمين حول العالم. وشددت المملكة على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في وضع حد للكارثة الإنسانية التي يشهدها الشعب الفلسطيني الشقيق، وتفعيل آليات جادة لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين على الانتهاكات المتواصلة للقوانين والأعراف والقرارات الدولية.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر السعودية تدين تصريح بن غفير بشأن إقامة كنيس في المسجد الأقصى .. في رعاية الله وحفظة