"هٌـــنا" معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية 2024-2025 علمي وأدبي وكيفية الاستعلام عبر mohesr.gov.iq

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أحمد جودة - القاهرة - تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق حاليًا على مراجعة رغبات الطلاب تمهيدًا للإعلان عن معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية للعام الدراسي 2024-2025 لفرعي العلمي والأدبي، وينتظر جميع الطلاب الذين أنهوا الصف السادس الإعدادي بفارغ الصبر موعد الإعلان عن نتائج القبول المركزي.

ومن المتوقع أن تشهد الحدود الدنيا للقبول في الجامعات ارتفاعًا عن العام الماضي نظرًا لارتفاع نسبة النجاح هذا العام، وفي هذا المقال نستعرض تفاصيل الحدود الدنيا المتوقعة للقبول المركزي، وكذلك خطوات الاستعلام عن النتائج.

معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية 2024-2025

وتحدد الحدود الدنيا للقبول المركزي في الجامعات العراقية بناءً على نسبة النجاح العامة، وقد تم الإعلان عن توقعات الحد الأدنى للقبول في بعض الكليات قبل صدور النتائج الرسمية، وهي كما يلي:

كلية الطب: 100.33%

100.33% كلية طب الأسنان: 99.13%

99.13% كلية الصيدلة: 98.83%

98.83% كلية هندسة الحاسوب: 95%

95% كلية العلوم: 88%

88% كلية علوم الحاسوب والرياضيات: 67.67%

67.67% كلية علوم البيئة وتقاناتها: 62%

62% كلية الهندسة قسم الميكانيك: 86.33%

86.33% كلية الحقوق: 78.83%

78.83% كلية العلوم السياسية: 65.5%

65.5% كلية التمريض (للذكور): 97.67%

97.67% كلية التمريض (للبنات): 95.33%

95.33% كلية الطب البيطري: 70.17%

70.17% كلية الزراعة والغابات: 60%

60% كلية الإدارة والاقتصاد: 60%

60% كلية التربية للعلوم الصرفة: 74.5%

74.5% كلية التربية للعلوم الإنسانية: 83.33%

83.33% كلية التربية للبنات: 62.17%

62.17% كلية الآداب: 72.83%

72.83% قسم المكتبات والمعلومات في كلية الآداب: 62.83%

62.83% كلية التربية الأساسية: 69%

69% قسم رياض الأطفال للإناث في كلية التربية الأساسية: 61.17%

61.17% قسم معلم صفوف أولى في كلية التربية الأساسية: 71.67%

71.67% كلية العلوم السياحية: 60%

60% كلية الآثار: 60%

كيفية الاستعلام عن معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية 2024-2025

وللاستعلام عن معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية للعام الدراسي 2024-2025، يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية: