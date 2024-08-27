نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في خطوة تسعد قلوب المتقاعدين.. وزارة المالية توضح حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 وخطوات الاستعلام عن الرواتب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ظل انتظار المتقاعدين العراقيين لصرف رواتبهم لشهر سبتمبر 2024، انتشرت شائعات حول زيادة مرتقبة في رواتب المتقاعدين؛ لذلك أصدرت الهيئة الوطنية للتقاعد بيانًا توضيحيًا بالتعاون مع وزارة المالية العراقية، لتوضيح الحقائق وتقديم المعلومات الدقيقة للمواطنين.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024

وأعلنت وزارة المالية العراقية رسميًا أنه سيتم إيداع رواتب المتقاعدين في حساباتهم في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وقد تمت إضافة زيادة جديدة بقيمة 100 ألف دينار عراقي إلى الرواتب، كجزء من جهود الحكومة العراقية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، خاصة أصحاب الدخل المحدود، وهذه الزيادة تأتي في إطار حرص الحكومة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين.

من الجدير بالذكر أن قيمة الرواتب تختلف حسب الوظيفة التي كان يشغلها كل متقاعد، وفي خطوة تهدف إلى تسهيل عملية الاستعلام عن الرواتب، أطلقت الحكومة العراقية منصة إلكترونية تمكن المواطنين من الاطلاع على جميع التفاصيل الخاصة برواتبهم بسهولة ويسر، مما يوفر الوقت والجهد.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

وللاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة المالية العراقية: ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية. تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي: إذا كنت تمتلك حسابًا بالفعل، سجل دخولك باستخدام بياناتك الشخصية. اختيار خدمة الاستعلام عن الراتب: ابحث عن خيار "الاستعلام عن الراتب" من بين الخدمات المتاحة على الموقع. إدخال البيانات المطلوبة: قم بإدخال البيانات المطلوبة بدقة مثل الرقم الوطني أو رقم الهوية. عرض التفاصيل: بعد إدخال البيانات، ستظهر لك كافة التفاصيل المتعلقة براتبك الشهري.

شروط الحصول على رواتب المتقاعدين في العراق 2024

وضعت الحكومة العراقية شروطًا محددة للحصول على رواتب التقاعد في عام 2024، وهي كالتالي: