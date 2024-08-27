نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “استعلم عن اسمك هنا”.. طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في عموم العراق عبر منصة مظلتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يهتم العديد من المواطنين في العراق بمعرفة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2024، حيث تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى تقديم الدعم للفئات المستحقة لمواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج بعد انتهاء عمليات الفرز والمراجعة الدقيقة للطلبات، وفي هذا المقال سنوضح كيفية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2024، بالإضافة إلى شروط التقديم للحصول على هذه الرعاية.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

وأوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه يمكن للمواطنين الاستعلام عن قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2024 بسهولة عبر منصة مظلتي الإلكترونية، دون الحاجة إلى زيارة الجهات المعنية؛ للاستعلام عن الأسماء، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع منصة مظلتي الإلكترونية الرسمي:

قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة مظلتي عبر الإنترنت.

تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي:

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك. إذا لم يكن لديك حساب مسبقًا، يمكنك إنشاء حساب جديد.

التحقق من رمز الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية:

ابحث عن خيار الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية ضمن الخدمات المتاحة على المنصة.

تحديد رقم الوجبة والمحافظة:

اختر رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها، ثم حدد المحافظة التي تنتمي إليها من القائمة المنسدلة.

إدخال البيانات الشخصية:

قم بإدخال جميع بياناتك الشخصية بدقة في الحقول المحددة، مثل الاسم الكامل، رقم الهوية، وأي معلومات أخرى مطلوبة.

الضغط على زر البحث:

بعد إدخال البيانات، اضغط على زر "بحث" لبدء عملية الاستعلام.

عرض النتائج:

انتظر قليلًا حتى تظهر نتائج البحث، والتي ستتضمن قائمة بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وفقًا للوجبة المحددة.

شروط التقديم للرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

لضمان تقديم الدعم إلى الفئات الأشد احتياجًا، وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب أن يستوفيها المتقدمون للحصول على الرعاية الاجتماعية. تشمل هذه الشروط:

الجنسية العراقية:

يجب أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية العراقية.

الإقامة الدائمة في العراق:

يتعين على المتقدم أن يكون مقيمًا بشكل دائم داخل العراق.

عدم وجود دخل شهري ثابت:

يجب ألا يكون لدى المتقدم دخل شهري ثابت.

العمر المحدد:

يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و60 عامًا.

عدم امتلاك أصول باهظة الثمن: