نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مؤشرات الثانوية سوريا” معدلات القبول العاشر سوريا 2024-2025 في كافة المحافظات السورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجهت الأنظار في سوريا إلى معدلات القبول في الصف العاشر لعام 2024-2025 في جميع المحافظات، وذلك بعد إعلان وزارة التربية السورية نتائج امتحانات الصف التاسع، ويعد الانتقال إلى مرحلة البكالوريا خطوة هامة في المسيرة التعليمية للطلاب، حيث تحدد هذه المرحلة مستقبلهم الجامعي، ومع اقتراب إعلان معدلات القبول في الصف العاشر، ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر معرفة التفاصيل الخاصة بالقبول في كافة المحافظات السورية.

معدلات القبول العاشر سوريا 2024-2025

من المتوقع أن تشهد معدلات القبول للصف العاشر في سوريا انخفاضًا هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك نتيجة لانخفاض نسب النجاح في اختبارات التعليم الأساسي، وفيما يلي بعض المؤشرات الهامة:

نسبة النجاح في التعليم الأساسي: بلغت نحو 66%.

بلغت نحو 66%. نسبة النجاح في التعليم الشرعي: وصلت إلى نحو 87%.

وصلت إلى نحو 87%. إعلان معدلات القبول: حتى الآن، لم تصدر وزارة التربية والتعليم السورية النسب الرسمية للقبول في الصف العاشر.

عملية قبول الطلاب في الصف العاشر 2024-2025

أعلنت وزارة التربية السورية عن ثلاث مراحل متتالية لقبول الطلاب في الصف العاشر للعام الدراسي 2024-2025؛ هذه المراحل تتضمن:

المرحلة الأولى: قبول الطلاب وفقًا للدرجات التي تحددها وزارة التربية. المرحلة الثانية: مراجعة طلبات الطلاب وفحصها بعناية للتأكد من استيفاء الشروط. المرحلة الثالثة والأخيرة: تصنيف الطلاب وفقًا للعدد والمقاعد المتاحة في المدارس.

معدلات القبول الصف العاشر في مختلف المحافظات

تم الإعلان عن معدلات القبول في الصف العاشر في بعض المحافظات السورية، وهذه المعدلات تختلف بناءً على الأداء العام للطلاب في كل محافظة؛ فيما يلي معدلات القبول التي تم الكشف عنها حتى الآن: