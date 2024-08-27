نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “سجــــل هُنــــا awlyaa education.gov.dz“ كيفية التسجيل الاستثنائي في السنة الاولى ابتدائي منصة “فضاء الأولياء“ في الجزائر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن فتح باب التسجيل الاستثنائي للسنة الأولى ابتدائي من خلال منصة "فضاء الأولياء"، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء، السابع والعشرين من أوت وحتى الثامن من سبتمبر لعام 2024، هذا الإعلان جاء عبر الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، ويهدف إلى تسهيل عملية التسجيل للأطفال المستحقين، وفقًا للمعايير والشروط المحددة؛ وفيما يلي نستعرض الخطوات اللازمة للتسجيل، والشروط المطلوبة لضمان قبول الطلبات.

خطوات التسجيل لطلاب الأول الابتدائي عبر فضاء الأولياء

يمكن لأولياء الأمور تقديم طلبات التسجيل لأطفالهم في السنة الأولى ابتدائي عبر منصة "فضاء الأولياء"، وهي النظام المعلوماتي التابع لوزارة التربية الوطنية؛ وإليكم الخطوات التي يجب اتباعها لإتمام التسجيل بنجاح:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لفضاء الأولياء:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بفضاء الأولياء عبر الرابط awlyaa education.gov.dz.

اختيار المدرسة المناسبة:

بعد الدخول إلى المنصة، اختر مدرسة واحدة فقط من المدارس المتاحة التي تحتوي على مقاعد بيداغوجية في السنة الأولى ابتدائي.

ملء البيانات المطلوبة:

قم بإدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة بدقة، بما في ذلك تاريخ الميلاد، ومعلومات الاتصال.

إرسال الطلب:

بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة، اضغط على زر "إرسال" لتقديم الطلب.

ما هي شروط التسجيل الاستثنائي بالصف الأول الابتدائي؟

أوضحت وزارة التربية الوطنية أن النظام المعلوماتي سيتولى معالجة طلبات التسجيل الاستثنائي وفقًا لمجموعة من الشروط المحددة:

تاريخ الميلاد:

التسجيل متاح للأطفال المولودين بين الأول من جانفي 2019 وحتى الحادي والثلاثين من مارس 2019.

المقاعد البيداغوجية المتاحة:

التسجيل سيكون متاحًا في المدارس التي يكون فيها الفوج التربوي أقل من 34 تلميذًا.

إعلان القوائم:

سيتم الإعلان عن قوائم الأطفال المقبولين في التسجيل عبر فضاء الإعلانات بالمدرسة الابتدائية المعنية، وكذلك عبر فضاء الأولياء في يوم السبت الموافق للرابع عشر من سبتمبر 2024.

الالتحاق بالمدرسة: