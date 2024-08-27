العالم اليوم - مدير "الطاقة الذرية" في محطة كورسك النووية لتقييم المخاطر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 11:19 صباحاً - يقوم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، الثلاثاء، بزيارة إلى محطة كورسك النووية، وفق ما أفادت الوكالة النووية الروسية (روساتوم)، في وقت تشن أوكرانيا منذ أسابيع هجوما بريا واسعا في هذه المنطقة الحدودية.

وكان مدير الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة أكد أنه سيتوجه إلى المحطة الروسية لإجراء تقييم "مستقل" للوضع والمخاطر في ظل هجوم كييف غير المسبوق منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا مطلع العام 2022.

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، أوكرانيا بمحاولة شن هجوم على محطة كورسك التي تقع على بعد أقل من 50 كيلومترا من موقع المعارك الدائرة بين القوات الروسية والأوكرانية.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن السلطات الروسية أبلغتها بأنه تم العثور الخميس على شظايا مسيّرة على بعد نحو 100 متر عن منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك التابعة للمحطة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الهجوم الأوكراني على محطة الطاقة النووية في كورسك يتطلب استجابة سريعة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأفاد غروسي الاثنين، بأنه "سيقيّم ما يحصل (في المحطة) بشكل مستقل.. نظرا إلى خطورة الوضع".

وأضاف في بيان أن "سلامة وأمن جميع المحطات النووية مسألة تحمل أهمية مركزية وأساسية بالنسبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

واقتحمت أوكرانيا الحدود الروسية في منطقة كورسك في السادس من أغسطس في محاولة لإجبار موسكو على سحب قواتها من باقي جبهات القتال، لكن القوات الروسية واصلت التقدم في شرق أوكرانيا في الأيام القليلة الماضية.