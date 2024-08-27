قوات الاحتلال تعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 11:26 صباحاً - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 6 فلسطينيين من الضفة الغربية الغربية المحتلة، فيما عم الاضراب الشامل، محافظة بيت لحم، حدادًا على روح الشهيد خليل سالم خلاوي، من قرية واد رحال جنوب بيت لحم.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 4 فلسطينيين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيين إثنين من قرية المنشية جنوب بيت لحم.

في سياق متصل، عم الاضراب الشامل، اليوم الثلاثاء، محافظة بيت لحم، حدادا على روح الشهيد خليل سالم خلاوي، من قرية واد رحال جنوب بيت لحم.

وجاء الاضراب تلبية لنداء لجنة التنسيق الفصائلي، حيث شمل كل مناحي الحياه، باستثناء القطاع الصحي.

واستشهد «خلاوي»، برصاص مستوطنين إسرائيليين، خلال هجوم على منازل المواطنين في القرية.