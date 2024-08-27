العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير محتجز في غزة بعملية معقدة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 02:23 مساءً - قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن قواته تمكنت من تحرير أحد المحتجزين من جنوب قطاع غزة في عملية معقدة لقوات الجيش والشاباك.

وقال الجيش الإسرائيلي أنه جرى تحرير كايد فرحان القاضي، البالغ من العمر 52 عاما، في "عملية معقدة" وأن حالته الصحية جيدة، مشيرا إلى أن القاضي كان محتجزا منذ السابع من أكتوبر.

وبحسب التقارير، تم تحرير المحتجز من قبل عناصر في الجيش الإسرائيلي يتبعون وحدة الأسطول 13، اللواء 401، مقاتلي يالام والشاباك، تحت قيادة الفرقة 162، في عملية إنقاذ معقدة جنوب قطاع غزة.

وأضاف أن حالة القاضي الصحية طبيعية، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية.

وتم إبلاغ عائلته بالتفاصيل ويرافقهم الجيش الإسرائيلي.

ووفقا للمعلومات، فإن المحتجز المحرر هو بدوي عربي إسرائيلي بحسب الجيش الإسرائيلي.

وبحسب فرانس برس، فإن القاضي من مدينة راهط في النقب جنوب إسرائيل، وكان يعمل حارسًا في مستودع بكيبوتس ماغين عندما اقتاده مسلحون داخل قطاع غزة.

ووفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، فقد تم إنقاذ فرحان القاضي من نفق في جنوب قطاع غزة.

وأضافت أنه "لم يهرب من الأسر كما روجت شائعات مختلفة، بل عثرت عليه قوات الجيش الإسرائيلي في النفق الذي كان محتجزاً فيه – وأنقذته".