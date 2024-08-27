العالم اليوم - المركزي التركي: مؤشرات على تباطؤ التضخم الشهري في أغسطس

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 02:23 مساءً - ذكر البنك المركزي التركي الثلاثاء أن مؤشرات استشرافية تشير إلى تباطؤ التضخم الشهري في أغسطس مدفوعا بتراجع أسعار المواد الغذائية.

وفي محضر اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي قال البنك المركزي إن البيانات المتاحة للربع الثاني تشير إلى أن النمو الاقتصادي سينخفض مقارنة بالربع الأول.

وأبقى المركزي في اجتماعه الأسبوع الماضي سعر الفائدة دون تغيير عند 50 بالمئة. وذكر البنك المركزي حينها في بيان، أن تضخم السلع يتناقص، بينما تحسن التضخم في الخدمات سوف يتأخر قليلا، مشيرا إلى أن الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري سيتراجع مع استمرار الموقف المتشدد في السياسة النقدية.

وشدد البيان على أن المركزي التركي سيحافظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري والتقارب في التوقعات.

وأكد أن اللجنة ستستخدم بحزم جميع الأدوات المتاحة لتحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.