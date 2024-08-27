أوكرانيا تعترض صواريخ ومسيّرات روسية
أعلنت أوكرانيا اليوم إسقاطها 5 صواريخ و60 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا منذ الليلة الماضية في قصف جوي مكثّف يستهدف أراضيها لليلة الثانية تواليًا.
وأفاد قائد سلاح الجو الأوكراني ميكولا أوليستشوك، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بأن روسيا أطلقت ما مجموعه 91 مقذوفًا هي 10 صواريخ و81 مسيّرة خلال الليلة الماضية.
وكان الجيش الأوكراني أعلن اليوم، أن روسيا شنّت عدة موجات من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة خلال الليل، مستهدفة كييف ومناطق أخرى، وذلك غداة أكبر هجوم من نوعه لموسكو في الحرب.
من جهتها، قالت الإدارة العسكرية لمنطقة كييف، على منصة تلغرام، إن أنظمة الدفاع الجوي لمنطقة كييف نشطت عدة مرات خلال الليل لصد صواريخ وطائرات مسيّرة تستهدف العاصمة الأوكرانية.
وأعلنت روسيا أمس شنّ هجوم واسع النطاق على مرافق البنية الأساسية الحيوية للطاقة التي تضمن تشغيل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا.
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