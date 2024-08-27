نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جزر المالديف يتحدث عن محاولة انقلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس جزر المالديف محمد معزو، يوم الثلاثاء، عن محاولة تنفيذ انقلاب على خلفية قرار أحد البنوك المحلية بوقف المعاملات الأجنبية باستخدام بطاقات مرتبطة بحسابات العملة المالديفية.

وبحسب الصحيفة المحلية "إيديشن"، قرر البنك تعليق المعاملات الخارجية باستخدام البطاقات المرتبطة بحسابات بعملة الروفيا المحلية، وفي وقت لاحق، تم إلغاء هذا القرار، حسب المؤسسة المالية، بناء على نصيحة البنك المركزي في البلاد.

ونقلت الصحيفة عن رئيس البلاد قوله: "هذه.. كانت بالتأكيد محاولة انقلاب".

وأشار الرئيس معزو إلى أنه يعارض مثل هذا الإجراء من جانب البنك، وأشار أيضا إلى أن غالبية رؤساء مجلس إدارة البنك لم يتم تعيينهم حاليا من قبل الحكومة.

وأوضحت "إيديشن" أن الشرطة بدأت التحقيق في محاولة انقلاب محتملة، وبحسب مسؤولي إنفاذ القانون، اتخذ البنك هذا القرار في نفس الوقت الذي كانت فيه مجموعة من السياسيين يعقدون مؤتمرا صحفيا حول الوضع المالي في البلاد.

وأشارت الشرطة أيضا إلى أنه في الوقت نفسه، بدأت الدعوات لبدء أعمال الشغب والإطاحة بالحكومة تنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال حسابات روبوتات (ذباب إلكتروني