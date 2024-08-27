العالم اليوم - رسميا.. سعود عبد الحميد يلتحق بـ"ذئاب روما"

انتم الان تتابعون خبر رسميا.. سعود عبد الحميد يلتحق بـ"ذئاب روما" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 06:24 مساءً - أتمّ نادي روما الإيطالي، يوم الثلاثاء، إجراءات التعاقد رسميا مع نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال سعود عبد الحميد.

وقدّم نادي العاصمة الإيطالية لاعبه الجديد لوسائل الإعلام الثلاثاء. ويمتد عقد عبد الحميد مع روما حتى عام 2027.

وسيرتدي عبد الحميد القميص رقم 12 مع فريقه الجديد.

اللاعب صاحب الـ 25 عاماً أصبح أول لاعب سعودي يلعب بشكل احترافي في الدوري الإيطالي.

اللاعب الذي وُلد في جدة، حيث بدأ ممارسة كرة القدم استهل مشواره في اللعبة من بوابة نادي الاتحاد الذي تدرج بصفوف قطاع الناشئين فيه.

ونجح سعود عبد الحميد في لفت الأنظار إليه ليتم ترقيته وهو في عامه التاسع عشر إلى الفريق الأول للعب في دوري المحترفين عام 2018 لأول مرة، قبل أن يثبت نفسه بشكل كامل، ويتواجد بشكل أساسي في تشكيلة الفريق، حيث استطاع الحفاظ على مركزه مع الوقت ويصبح عنصرا أساسيا.

ولم يستغرق اللاعب وقتا طويلا كي ينضم الى المنتخب السعودي الأول عام 2019.

وانضم عبد الحميد لنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2022، بعد رغبة اللاعب في خوض تجربة مع "الزعيم" رافضا تجديد عقده مع الاتحاد.

ومثل سعود عبد الحميد بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020، وفي كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وأشاد الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب الأخضر بعبد الحميد خلال كأس أسيا الأخيرة، حيث أكد في تصريحات له أن "عبدالحميد هو اللاعب الأفضل، مشيراً إلى أنه لاعب مميز حقا، ويمتلك إمكانيات جيدة للغاية، وأنه لاعب رائع".