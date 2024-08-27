نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيلينسكي يعلن استخدام مقاتلات "إف-16" للتصدي لهجوم روسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فلاديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية استخدمت مقاتلات "إف-16" يوم الاثنين خلال الضربات التي شنتها القوات الروسية، زاعما أنها أسقطت صواريخ ومسيرات.

وقال زيلينكسي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "استخدمنا مقاتلات "إف-16" خلال الهجوم الضخم لإسقاط بعض الصواريخ والطائرات المسيرة، ونشكر شركاءنا على تزويدنا بطائرات "إف-"16، بالطبع هذا ليس كافيا، لدينا القليل منها، ولا نزال بحاجة إلى تدريب الطيارين".

وشنت القوات الروسية صباح أمس الاثنين ضربة واسعة النطاق بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة وبعيدة المدى وطائرات تكتيكية عملياتية وطائرات مسيرة هجومية على مرافق البنية التحتية للطاقة التي تؤمن عمل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا.

ووصفت السلطات الأوكرانية ذلك الهجوم بأنه كان "واحدا من أقوى الضربات" من نوعها، وأقرت بوقوع أضرار كبيرة في البنية التحتية للطاقة في البلاد