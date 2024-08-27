الحكومة البريطانية تتفق على ترحيل اللاجئين وتختلف حول آلية التنفيذ

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 07:28 مساءً - قال أبو بكر بشير، مراسل القاهرة الإخبارية من لندن، إن وضع المهاجرين أصبح صعباً في ظل عدم تقبل المواطنين البريطانيين وجودهم، وشن هجمات عليهم، علاوة على اتفاق الحكومات البريطانية المتعاقبة سواء كانت من تيار المحافظين أو العمال على أن ملف المهاجرين أصبح مثل الصداع للمملكة المتحدة ويجب حله، واتفقوا نسبيا على نمط الحل.

وأضاف بشير خلال رسالة على الهواء، أن الحكومات البريطانية، المتعاقبة اتفقت على ترحيل اللاجئين، مشيراً إلى أن الاختلاف يكمن في آلية التنفيذ، حيث يرى تيار المحافظين أنه يجب ترحيل كل اللاجئين الذين دخلوا المملكة المتحدة بطريقة تصفها الحكومة بأنها غير شرعية إلى رواندا، إلى ذلك يرغب العمال في ترحيل اللاجئين الذين تم رفض طلبات اللجوء الخاصة بهم، وذهبوا تجاه ترحيل اللاجئين إلى بلدانهم التي أتوا منها.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن مبدأ ترحيل اللاجئين ثابت، ولكن الآلية مختلفة ويوجد إشكالية تقنية في عمليات ترحيل اللاجئين إلى بلدانهم، خاصة تلك الدول التي تواجه اضطرابات في داخلها، أو مشاكل أمنية، مؤكداً أن المملكة المتحدة تسعى للتخلص من اللاجئين، بسبب العبء الذي يشكلونه على الاقتصاد، ولكن هناك ضوابط قانونية تقيد الحكومة البريطانية من إيجاد حل لهذه الإشكالية.