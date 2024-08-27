بايدن يدين بأشد العبارات الممكنة هجمات روسيا الأخيرة على مرافق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 07:28 مساءً - دان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، "بأشد العبارات الممكنة" الهجمات الصاروخية وعن طريق المسيرات التي قامت بها روسيا ضد أوكرانيا واستهدفت البنية التحتية للطاقة بها.

وقال بايدن - في بيان نشره البيت الأبيض اليوم -: "إنني أدين، بأشد العبارات الممكنة، حرب روسيا المستمرة ضد أوكرانيا وجهودها لإغراق الشعب الأوكراني في الظلام"، مشددًا على أن "روسيا لن تنجح أبدًا في أوكرانيا، ولن تنكسر روح الشعب الأوكراني أبدًا".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "ستواصل الولايات المتحدة قيادة تحالف يضم أكثر من 50 دولة لدعم أوكرانيا، حيث يزود هذا التحالف أوكرانيا بالمعدات العسكرية التي تحتاجها بشدة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية. وكما أعلنتُ في قمة حلف شمال الأطلسي في يوليو، زودت الولايات المتحدة وحلفاؤها أوكرانيا بالمعدات اللازمة لخمسة أنظمة دفاع جوي استراتيجية إضافية، وأعدت ترتيب أولويات صادرات الدفاع الجوي الأمريكية بحيث يتم إرسالها إلى أوكرانيا أولًا".

واستطرد بايدن: "تقوم الولايات المتحدة أيضًا بإرسال معدات الطاقة إلى أوكرانيا لإصلاح أنظمتها وتعزيز مرونة شبكة الطاقة في أوكرانيا".

وأكد بايدن مجددًا: "وكما أخبرت الرئيس زيلينسكي في 23 أغسطس، فإن الدعم الأمريكي لأوكرانيا لا يتزعزع".