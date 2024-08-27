العالم اليوم - واشنطن تدعو طرفي النزاع في السودان للالتزام بـ"مدونة سلوك"

انتم الان تتابعون خبر واشنطن تدعو طرفي النزاع في السودان للالتزام بـ"مدونة سلوك" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 08:18 مساءً - دعا المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو، الثلاثاء، الطرفين المتحاربين في البلاد إلى فرض مدونة سلوك للحد من الانتهاكات الواسعة النطاق.

وقال المبعوث الأميركي لصحافيين إن "الجيش كان ينظر في الاقتراح بعدما وقعته قوات الدعم السريع".

وأضاف بيرييلو "لديهم مدوّنة السلوك -الجيش- نأمل في الحصول على رد منهم في الأيام المقبلة".

وشدد على أن التزام قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، يحتاج إلى أن ينفّذ من جانب القوات العادية.

ووافقت قوات الدعم السريع التي اتهمت بارتكاب العديد من الانتهاكات بما فيها في دارفور، على مدونة سلوك تتضمن تعهدات بالامتناع عن العنف ضد النساء وتدمير المحاصيل.

وعقدت الولايات المتحدة هذا الشهر محادثات في جنيف بهدف إنهاء الحرب في السودان التي تسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وتحقيق تقدم في وصول المساعدات لكن ليس وقف إطلاق النار.

ومنذ أبريل 2023، يشهد السودان حربا مستعرة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.