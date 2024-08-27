العالم اليوم - تحذير: مفاعل كورسك النووي الروسي "مكشوف للغاية" بسبب السقف

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 09:24 مساءً - حذر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، ضد خطر وقوع حادث نووي في محطة كورسك للطاقة النووية في إقليم كورسك الذي اقتحمته قوات أوكرانية مؤخرا.

وقال غروسي إن المفاعل النووي بالمحطة "معرض بشدة" لهجوم، وذلك خلال عملية تفتيش قادها الثلاثاء.

وقال غروسي: "قلب المفاعل الذي يحتوي على مواد نووية محمي بسقف عادي فقط. وهذا يجعله مكشوفا وهشا للغاية، مثلا أمام تأثير مدفعي أو طائرة بدون طيار أو صاروخ".

وتفتقر المنشأة إلى قبة الاحتواء والهيكل الواقي الذي يعتبر نموذجيا لمحطات الطاقة النووية الحديثة.

وأضاف غروسي: "لهذا السبب نعتقد أن وجود محطة للطاقة النووية من هذا النوع، على مقربة شديدة من نقطة اتصال أو جبهة عسكرية، هو حقيقة خطيرة للغاية ونحن نأخذها على محمل الجد".

وأضاف أن المحطة لديها نفس نوع المفاعل الموجود في تشيرنوبيل، لكن سيكون من المبالغة المساواة بين الاثنين.

وأعلن قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، الثلاثاء، بأن قوات بلاده سيطرت على 100 بلدة و1294 كيلومترا مربّعا في منطقة كورسك الحدودية الروسية حيث أسرت 594 جنديا منذ بدء هجومها قبل ثلاثة أسابيع.

وقال سيرسكي خلال منتدى في كييف: "حتى اللحظة، سيطرنا على 1294 كيلومترا مربعا من الأراضي ومئة بلدة.. تم أسر 594 عنصرا من القوات الروسية في هذه المنطقة".

يأتي هذا في وقت وردت فيه أنباء عن قيام القوات الأوكرانية بشن هجوم على موقع حدودي في منطقة بيلغورود الروسية المجاورة لكورسك.