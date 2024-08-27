العالم اليوم -  كتبت بالعربية.. صحيفة دينية يهودية تفتح النار على بن غفير

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 09:24 مساءً - هاجمت الصحيفة الدينية اليهودية "ييتد نئمان" وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بن غفير بالعربية على صفحتها الرئيسية، وذلك في أعقاب تصريحات دعا فيه لإقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى.

وعلى صفحتها الأولى عنونت صحيفة "ييند نئمان" التابعة لحزب الحريديم اللتواني "ديجل هتوراة" هجومها على بن غفير باللغة العربية: "الوزير بن غفير يكرر خطأه ويعرض سكان الأراضي المقدسة للخطر".

وفي مكان بارز، كتبت الصحيفة باللغة العربية: "يمنع منعا باتا صعود اليهود لجبل الهيكل. هذا هو رأي (فتوى) كل رجال الفقه والإفتاء اليهود على مر العصور، وهذا الرأي (الفتوى) لم يتغير ولا يزال ساري المفعول حتى الآن".

يشار الى أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير صرح عبر إذاعة الجيش الإسرائيلي: "يمكن لليهود أن يصلوا في جبل الهيكل، وأن يسجدوا أيضًا. أنا وزير الأمن القومي، وفي عهدي لن يكون هناك تمييز بين اليهود والمسلمين، الذين لا يمكن لأحد سواهم أن يصلي في المكان. السياسة تسمح بالصلاة في جبل الهيكل، هناك قانون متساو بين اليهود والمسلمين – سأبني كنيسًا هناك".

وفي يناير الماضي، وتحت عنوان "استفزازات غير ضرورية وخطيرة" نشرت صحيفة محسوبة على حزب "ديجل هتوراة" المتدين مقالا نقديا شديدا لوزير الأمن القومي الإسرائيلي، بعد اقتحامه المسجد الاقصى رغم التهديدات والتحذيرات.

وكتب في المقال:"الفقهاء الدينيون العظماء في الأجيال الأخيرة أقروا أن الدخول اليه محظور بموجب تعليمات الشريعة. مثل هذه الاستعراضات المحظورة تعرض حياة اليهود للخطر وتلعب لصالح المحرضين في مآذن المساجد".